Bruder Michael Hüger vom jungen Orden der Brüder Samariter FLUHM ist der „Gärtner“ des Klosters und sorgt für Obst und Gemüse auf dem Speiseplan seiner Mitbrüder. Bruder Michael ist neben den Zwillingsbrüdern Alois und Gabriel der jüngste der drei Priesterbrüder Hüger. Er wurde im Jahr 1968 in Ulm (Deutschland) geboren und wuchs in Neu-Ulm auf. 1987 trat er in die Gemeinschaft der Brüder Samariter FLUHM ein.

„Der Bruder mit dem grünen Daumen“

Bruder Michael verbrachte die nächsten fünf Jahre in Italien und legte die „Ewige Profess“ in Subiaco bei Rom ab. Danach lebte er in einem Ordenshaus in Krakau, wo er eine Obstplantage anlegte und für die Landwirtschaft verantwortlich war. Seitdem ist er weithin als der „Bruder mit dem grünen Daumen“ bekannt. Im Jahr 2009 kam Bruder Michael nach Klein-Mariazell und begann noch im selben Jahr sein Theologiestudium an der päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz. 2015 wurde er im Wiener Stephansdom zum Priester geweiht.

Die Flaschen sind kostenlos. Allerdings wird niemand etwas gegen eine kleine Spende haben... | Holzinger.Presse

Seine Liebe zur Pflanzenwelt ließ den frischgebackenen Priester aber niemals los und so legte Bruder Michael im Jahr 2009 neben der Wallfahrtskirche am Hafnerberg einen großen Obstgarten an, der bereits sehr schöne Früchte trägt.

Nun verwendet Bruder Michael, der im August seinen 50. Geburtstag feiert, neben einer große Portion Mist, auch das „Dreikönigswasser“ für das Gelingen seiner Pflanzen. Damit segnet er sie, auf dass seine Lieblinge gut gedeihen mögen.

Bruder Michael Hüger auf „seiner Plantage“. | Holzinger.Presse

Unter dem Dreikönigswasser versteht man jenes Wasser, welches nach altem Brauch im Gottesdienst während des Hochfestes „Erscheinung des Herrn“ geweiht wird. Wer von diesem neu geweihten Wasser trinkt, soll von Halsschmerzen verschont bleiben. Dieses begehrte Dreikönigswasser ist übrigens in der Basilika Klein-Mariazell bei der heiligen Pforte erhältlich.

Heutzutage werden mit Wasser und Salz auch der Weihrauch und die Kreide gesegnet, die von den Heiligen Drei Königen für den Haussegen verwendet werden.