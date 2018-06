Im März 1814 wurde der gebürtige Böhme Oberst Franz Adolph Prohaska dazu ausersehen, den Papst nach seiner fünf jährigen Gefangenschaft durch Kaiser Napoleon I auf dem Weg nach Rom zu begleiten. Aus Dankbarkeit erhielt Prohaska vom Papst die Reliquie des Märtyrers Victorius II, der in jungen Jahren den Märtyrertod starb, als Geschenk.

Prohaska übergab die Reliquie zunächst dem Stephansdom und 1843 fand der Schrein mit dem Leib des Heiligen seinen Platz im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern. Als das Haus 1944 bombardiert wurde, lag die Kapelle in Trümmern, der Schrein mit der Reliquie wurde aber nicht allzu stark beschädigt. Nach dem Wiederaufbau wurde der Schrein von Kardinal Theodor Innitzer mit einem Echtheitssiegel versehen.

Im Jahr 2016 suchten die Schwestern einen neuen würdigen Ort und fanden diesen in der „Basilika minor“ von Klein- Mariazell. Im Dezember 2017 wurde nun die Reliquie an die Brüder Samariter FLUHM übergeben und im rechten Schiff der Basilika untergebracht. Der Heilige Victor ist eine bedeutsame Ergänzung der großen Sammlung in der Mönchshalle neben der Kirche. Hier wurde ein Reliquienschrein errichtet, in dem rund fünfhundert Reliquien von Heiligen und Seligen aus fast allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte Aufnahme fanden.