Bürgermeister und Bürgermeisterin am Herd in Baden

Journalist und Food-Blogger Thomas Lenger lud kürzlich die Bürgermeister der Kleinregion Ebreichsdorf zu einem kulinarischen Abend im Miele Center in Baden ein, um den Auftakt seiner neuen Koch-Workshops zu feiern. Bürgermeisterin Natascha Matousek aus Oberwaltersdorf sowie die Bürgermeister Ing. Thomas Sabbata-Valteiner aus Pottendorf, René Klimes aus Blumau-Neurißhof, Thomas Jechne aus Mitterndorf und Günter Sam aus Reisenberg folgten der Einladung und setzten ihre Kochkünste eindrucksvoll in Szene.

René Klimes glänzte sowohl beim Spargelschälen als auch beim Filetieren der Goldbrasse. Thomas Sabbata-Valteiner schwang eindrucksvoll den Wok, während Günter Sam mit seiner Präzision beim Gemüseschneiden beeindruckte. Thomas Jechne entpuppte sich als talentierter Pattissier beim Zubereiten des Topfensoufflés, und Natascha Matousek zauberte ein herrliches Selleriepüree.

Unter der Anleitung von Thomas Lenger, der normalerweise als Journalist über die politischen Aktivitäten der Bürgermeister berichtet, wurden ein Spargelsalat mit gebratenem Ziegenkäse, eine Goldbrasse mit Spargel und Selleriepüree, asiatische Nudeln mit zartrosa Entenbrust und ein köstliches Topfensoufflé mit Erdbeer-Spargelsalat gekocht.

"Ich kenne die Bürgermeister seit vielen Jahren und weiß, dass sie ihr politisches Handwerk verstehen. Dass sie aber auch in der Küche so ambitioniert sind, war für mich eine völlig neue Erfahrung", sagte Thomas Lenger, der mit dem Abend erfolgreich den Auftakt zu seinen Koch-Workshops gestartet hat. Am 30. Mai findet im Miele Center Baden ein Koch-Workshop zum Thema "Asiatische Küche" und am 6. Juni einer unter dem Motto "Männer am Herd" statt. Weitere Informationen und Buchungen sind unter www.winzercup.at verfügbar.

