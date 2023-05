Gemeinden bereiten sich vor, damit auch Zweijährige Platz finden

In der Marktgemeinde Pfaffstätten etwa habe man in den letzten zehn Jahren durch Zu- und Neubauten die beiden Kindergärten auf insgesamt sieben Gruppen erweitert. 2018 sei zusätzlich eine zweigruppige Kinderkrippe für Kleinkinder im Alter von ein bis zweieinhalb Jahren eröffnet worden, wie Amtsleiter Reinhard Henschl erläutert. „Daher können mit der Neuregelung ab September 2024 laut heutigem Stand allen Kindern ab dem 2. Lebensjahr ein Kindergartenplatz geboten werden“, sagt er.

Da die Reform im ersten Schritt vor allem aber die kostenlose Vormittagsbetreuung für Kinder von null bis sechs Jahren bereits ab September 2023 vorsieht, habe man die Beitragsregelung für die Kleinkinderbetreuung und die Förderungsschiene mit dem Land Niederösterreicht neu regeln müssen. Auch die Personalaufstockung laufe bereits an, rund acht zusätzliche Kindergartenpädagoginnen müsse man einstellen.

„Land feiert sich, doch Gemeinden müssen zahlen“

Die Stadtgemeinde Traiskirchen unter der Leitung von Bürgermeister und SPÖ-Bundesparteivorsitzkandidaten Andreas Babler habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, „die mit der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung und mit den Leitungen der Kindergärten und Krabbelstuben die Änderungen vorbereiten“, berichtet die Gemeinderätin für Kinder und Bildung Karin Blum (SPÖ). Im Zuge dessen würden Jahrgangszahlen erhoben sowie Gruppengrößen und Personalschlüssel ausgerechnet.

Denn auch in Traiskirchen werde es wohl mehr Personal im Krabbelstuben- und Kindergartenbereich brauchen. „Da wir aber in Traiskirchen relativ hohe Personalschlüssel im elementarpädagogischen Bereich haben und die kommenden Jahrgänge eher geburtenschwächer sind, rechnen wir nicht mit einem stark erhöhten Personalbedarf“, so Blum. Bauliche Maßnahmen würden aber wohl nicht notwendig sein.

Grundsätzlich begrüße man die Neuerungen. „Der große Haken an der Sache ist nur, dass das Land diese 'Reform' beschließt, sich dafür feiern lässt und wir Gemeinden sie organisieren und bezahlen sollen“, kritisiert Blum. Das Land kündige an, dass Kindergärten in den Ferien nur noch eine Woche geschlossen hätten, „stellt aber keine einzige Pädagogin für die zusätzlichen Öffnungszeiten zur Verfügung“. Das führe in den Gemeinden zu Personalengpässen. Im Gegensatz zu Traiskirchen und Pfaffstätten müssen in der Bezirkshauptstadt wohl bauliche Maßnahmen getroffen werden.

Stadt Baden braucht mehr Platz und Personal

„Die Stadtgemeinde Baden wird fünf zusätzliche Kindergruppen errichten. Für die bisherigen 42 Gruppen werden Änderungen der Infrastruktur vorbereitet. So müssen die bestehenden Kindergärten umgerüstet werden, das betrifft etwa mehr Platz für Kinderwägen, Möbel und Gartenspielgeräte“, berichtet Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP).

Man gehe von zehn zusätzlich benötigten Mitarbeitern aus, welche man gerade suche. Es sei momentan jedoch schwierig, geeignetes Personal zu finden.

Doch die Nachfrage nach Plätzen bestehe jedenfalls. Er begrüße die Neuregelung, da dadurch insbesondere die Lücke zwischen Karenzzeit und Eintritt in den Kindergarten geschlossen werde.

Trumaus Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross (SPÖ) erzählt, dass man den Bedarf an Plätzen schon erhoben habe. Mehr Personal brauche man jedenfalls, bauliche Veränderungen hingegen nicht.

Kollross sei seit jeher ein Verfechter der Erweiterung des Kinderbetreuungsangebotes. „Das begrüße ich. Wie es gemacht wurde jedoch nicht“, meint er. Ihm wäre es nämlich sinnvoller erschienen, das ursprüngliche Eintrittsalter im Kindergarten zu belassen und stattdessen auf kostenlose Krabbelstuben zu setzen.

„Jetzt wird es nämlich oftmals so sein, dass ein Kind für ein halbes Jahr in eine Krabbelstube geht und dann in den Kindergarten wechselt. Das ist für das Kind und für die Elten nicht von Vorteil. Stichwort Eingewöhnungsphase ebenso nicht“, sagt Andreas Kollross.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.