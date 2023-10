Erwin Steinhauer & Klezmer in der Kulturszene Kottingbrunn

Erwin Steinhauer erinnerte an das Leben und die großen Erfolge von Herman Leopoldi und Ralph Benatzky in einem neuen musikalischen Gewand. Klezmer, Jazz und Wiener-Lied vereinigten sich zu einer besonderen Melange und begeisterten die zahlreichen Besucher der Kulturszene Kottingbrunn.

Der eine Klavierhumorist und Entertainer, der andere höchst erfolgreicher Autorenkomponist für Theater, Operette und Film. Leopoldi, als Jude zur Emigration nach Amerika gezwungen, dort ebenso erfolgreich wie in seiner alten Heimat, nach seiner Rückkehr nach Österreich bis zu seinem Tod geliebt und gefeiert.

Benatzky, verantwortlich für viele höchst erfolgreiche Operetten, u.a. das „Weiße Rössel“, in vielen europäischen Metropolen präsent, verlässt dieses Europa aus Abscheu vor dem nazistischen Regime der 30er Jahre und um seine jüdische Geliebte zu schützen, kann aber in Amerika nicht Fuß fassen, lehnt die Angebote der UFA, aus dem Exil für deutsche Filme zu arbeiten ab, kehrt nach dem Krieg zurück und ist vergessen.

Zwei Leben, zwei Schicksale, zwei Karrieren im Vergleich!

Erwin Steinhauer erzählt die mitreißende Geschichte, unterbrochen durch unvergessliche Lieder: „Ach Luise … in der Barnabittengasse … Was hast du schon davon, wenn ich dich liebe … In einem kleinen Café in Hernals … und dergleichen mehr.“

Zubereitet wurde diese musikalische Köstlichkeit von einer der besten Klezmer-Bands des Landes, bestehend aus Maciej Golebiowski – Klarinetten, Alexander Shevchenko – Akkordeon, Christoph Petschina – Kontrabass und Peter Rosmanith – Perkussion. Das Ganze serviert von einem Oberkellner mit Perfektion, Herz und Hingabe.

Die Klezmer Musik ist durch ihre charakteristischen, an die menschliche Stimme erinnernden, Melodielinien leicht erkennbar. Dies geschieht nicht als stilistische Entsprechung, sondern in bewusster Nachahmung des Chasan und paraliturgischen Gesangs. Es gibt krekhts, „Schluchzen“, und dreydlekh, eine Art Triller.