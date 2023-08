„Interesse am nachhaltigen Reisen steigt“

Spätestens die verheerenden Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos, welche zahlreiche Urlauber im vergangenen Juli fluchtartig verlassen mussten, zeigen das Ausmaß immer heißer werdender Sommer. Und da ein Rückwärtstrend wohl kaum zu erwarten ist, wird sich der Tourismus zwangsweise an die sich verändernden klimatischen Bedingungen anpassen müssen.

Laut der Touristikerin der Stadt Baden, Julia Meinhold, etwa sei es wichtig, die aktuellen Reisetrends zu verstehen und sich darauf einzustellen. „Zum Beispiel zeigen zunehmend mehr Reisende Interesse an nachhaltigem Tourismus, Wellness und kulturellen Erfahrungen. Tourismusunternehmen sollten ihre Dienstleistungen entsprechend adaptieren“, so Meinhold.

Im Kern des Geschäftsmodells solle ein nachhaltiger Ansatz stehen. Tourismusunternehmen müssten sich also darum bemühen, Umweltauswirkungen zu minimieren, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und die Erhaltung von Natur und Kultur zu fördern. „Auch sollte die Attraktivität der öffentlichen Anreise im Nächtigungs- und Ausflugstourismus verbessert werden“, sagt die Touristikerin.

Der Klimawandel spiele bereits eine „bedeutende Rolle“ für den Badener Tourismus. „Baden, als Kurort und beliebte Urlaubsdestination, ist stark von seinem natürlichen Umfeld abhängig, insbesondere von den Thermalquellen und seiner schönen Landschaft“, konstatiert Meinhold. Mit „Baden Mobil“ übernehme die Stadt nun eine Vorbildfunktion im österreichischen Tourismus. Dabei handle es sich um ein Multi-Mobilitätskonzept, welches von der „bequemen Anreise bis hin zur flexiblen innerstädtischen Fortbewegung“ reiche und die Lebensqualität steigere.

Dass Reisende vermehrt an nachhaltigen Urlaubsaufenthalten interessiert sind, merkt auch der Badener Hotelier Axel Nemetz, Geschäftsführer des At the Park Hotel. „Gäste sind in der Wahrnehmung entsprechender Angebote und Produkte, die sich dem Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit widmen, weit aufmerksamer und informierter“, sagt er. Zu umfangreiche Pauschalen beziehungsweise Angebote, wo kaum auf ebendiese Nachhaltigkeit geachtet werde, würden künftig wohl weniger angenommen werden. Und zudem auch solche Produkte, die zu unflexibel gestaltet werden könnten.

Was wird man künftig aber verstärkt anbieten müssen? „Lokale Produkte, Outdoor-Aktivitäten und Rahmenprogramme, welche sich im näheren Umkreis befinden und Angebote, die die Urlaubsumgebung und das Ambiente widerspiegeln und fördern, werden beliebter. Beispielsweise den Weinbau, die Kultur und Kulinarik der Region betreffend“, so Nemetz.

Urlauber bleiben dem Mittelmeer treu

Einen genauen Überblick über das Reiseverhalten der Österreicher haben Reisebüros. Laut TUI Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math blieben ebenjene dem Mittelmeer, ob Südeuropa oder Nordafrika, sehr verbunden. „Diese Präferenz ist immer noch sehr ausgeprägt und hat sich trotz der Hitzewellen der vergangenen Jahre nicht verändert“, so Math. Was er jedoch nicht gänzlich ausschließe, sei eine Verschiebung der Nachfrage von der Hauptferienzeit, also Juli und August, in die Vor- und Nachsaison. Kurzfristig werde es darum gehen, sich an den Klimawandel anzupassen, etwa in puncto Wassermanagement und Frühwarnsysteme. „Mittel- und langfristig wird es um einen nachhaltigen Tourismus gehen, der klimaneutral und ressourcenschonend ist. Das gelingt nur in Partnerschaft zwischen Tourismusunternehmen und Urlaubsdestinationen“, konstatiert Math.

Dass die Österreicher künftig jedenfalls wohl vermehrt auf die Vor- und Nachsaison setzen könnten, sieht auch Helga Freund, Geschäftsführerin des Reisebüros Ruefa. „Gründe dafür, die Hauptsaison zu meiden, sind sicherlich auch die geringeren Kosten und dass weniger los ist“, fügt Freund hinzu. Gibt es aber auch Destinationen, die vom wärmeren Klima profitieren könnten? Freund nennt hier Nordeuropa: „Es ist vorstellbar, dass etwa Südengland, Schottland oder Irland oder die Strände der Nord- und Ostsee beliebtere Reiseziele werden.“