„ClimateShorts“: Gewinner kommen aus Mödling, Baden und Oberpullendorf

Eröffnet wurde das Festival mit dem Jugend-Kurzfilmwettbewerb „ClimateShorts“ und der Auszeichnung von jungen Filmemacherinnen und Filmemacher und ihren Filmprojekten. 160 Jugendliche nahmen an diesem Wettbewerb teil und produzierten eindrucksvolle Videos, die von einer hochkarätigen Jury begutachtet wurden. Ausgezeichnet wurde eine Einzelperson sowie zwei Schülergruppen. Die Videos dauer genau drei Minuten.

Dabei ging der Preis der Stadtgemeinde Baden an Tobias Hornik-Steppan aus Mödling, der Preis des Cinema Paradiso Baden ging an die Gruppe der 6ARGI des BRG Oberpullendorf, der Preis der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ ging an die Gruppe der 4FR des BRG Frauengasse in Baden. Die drei preisgekrönten Kurzfilme wurden vor der Eröffnung der 10. Klima & Umwelt Filmtage Baden im Cinema Paradiso Baden präsentiert. Die Videos aller 10 nominierten Filmbeiträge sind unter www.baden.at/ClimateShorts_2023 zu sehen. Gerfried Koch, Leiter des Badener Energie- und Umweltreferats erläutert: „Die Filme behandeln die Themen , Energie-und Ressourceneinsatz, Umweltbelastung durch Abfall und Klimaschutz durch bewussten Einkauf und angepassten Lebensstil.“

Unterstützt wurde dieser Wettbewerb von der Volksbank. Auch Regionaldirektor Martin Heilinger war bei der Premiere anwesend. Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, und Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, betonten: „Der Blick unserer Jugend ist ein sehr sensibler und sie sind es, die uns mit Filmen wie diesen zeigen, wo Handlungsbedarf besteht und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.“ Herbert Greisberger, Energie- und Umweltagentur Niederösterreich ist begeistert: „Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Thema unglaublich gut erfasst und damit bewiesen, welchen Stellenwert der Klimaschutz für die junge Generation hat." Und auch die Vertreter des Cinema Paradiso, Alexander Syllaba und Andreas Sattra, sehen diesen Wettbewerb als eine große Bereicherung des Filmfestivals und sind von der Qualität und Umsetzung der Umweltthemen in den Kurzfilmen angetan.

Wieviel Radikalität braucht es, um Klimaziele zu erreichen?

Gestartet wurden die Klima & Umweltfilmtage Baden mit einer hochkarätigen Diskussionsrunde nach der Weltpremiere von „System Change“, zu der auch der deutsche Regisseur Klaus Sparwasser gekommen war. Er übernahm persönlich die einleitenden Worte zum Film. Gerfried Koch und Andreas Sattra erklärten als Organisatoren zur inhaltlichen Ausrichtung: „Die Themen der 10. Klima & Umweltfilmtage Baden fokussieren auf die junge Generation, ihrem Mut, ihrer Verzweiflung und dem lauten Aufschrei nach raschem politischen Handeln. Und was dieses Festival 2023 begleitet ist die Frage, wie viel Radikalität braucht es um Klimaziele zu erreichen.“

Bei der Eröffnung: Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Gerfried Koch (Energiereferat; Stadtgemeinde Baden), Verena Ehold (UBA), Gerhard Hohenwarter (GeoSpere Austria), Verena Sonnleitner (Bezirkshauptfrau), Christian Ecker, Judith Händler, Gerald Stradner (Energie- und Umweltagentur eNu), Klaus Sparwasser mit seienr Frau, Alexandra Syllaba (Cinema Paradiso Baden), Franz Essl (Universität Wien), Michael Battisti (ORF NÖ), Bernd Vogl (Klima- und Energiefonds), Martin Heilinger (Volksbank) Foto: Sonja Pohl

Mit dem Publikum diskutierten am Eröffnungsabend Franz Essl (Wissenschaftler des Jahres 2022), Verena Ehold (Geschäftsführerin des Umweltbundesamts), Bernd Vogl (Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds) und der Klimaforscher Gerhard Hohenwarter (GeoSpere Austria).

Weitere Highlights des Festivals bis 1. Oktober sind: Die Österreichpremiere von „Plastic Fantastic“ mit dem Klimasoziologen Thomas Brudermann am Podium, die Lesung von Jaroslav Rudis aus seinem Buch „Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren“, das Jugendtheaterstück „2050 – Ein Tag im November“ oder der Philosophische Salon über die Frage, wie viel Radikalität braucht es in der Klimakrise?“ mit der Badener Philosophin Cornelia Mooslechner-Brüll.

Mit Unterstützung der Klima- und Energiemodellregion Baden können Schulklassen im Zeitraum vom 25. September bis 7. Oktober alle Filme des Festivals jeden Vormittag individuell buchen. Alle Informationen zum Festival unter www.klima-filmtage-baden.atund unter www.cinema-paradiso.at/baden/programm/schwerpunkt/170368/