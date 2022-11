"Energie voran" in Heiligenkreuz

Seit 40 Jahren lebt Heiligenkreuz inmitten des Biosphärenparks Wienerwald den Energiegemeinschaftsgedanken. Mit dem Nahwärmenetz des Stifts werden bereits seit 1981 Privathaushalte und Gemeindegebäude nachhaltig und sauber geheizt. Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen war die logische Ergänzung. Mit einer erneuerbaren Energiegemeinschaft gehen die Heiligenkreuzer weiter in Richtung einer klimaneutralen Zukunft.

Mit der Wahl der Organe und der Eintragung ins Vereinsregister ist die „Erneuerbare Energiegemeinschaft Heiligenkreuz“ nun offiziell gestartet. „Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort den Betrieb aufnehmen können und rund 100 Haushalte bereits im Vorfeld ihr Interesse signalisiert haben. Die Mitgliedschaft in der Energiegemeinschaft ist kostenlos, aber nicht umsonst,“ ist Roland Matous, der zum Obmann gewählt wurde, optimistisch.

„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Lebensqualität steigern werden.“

Der Energiepreis in der Gemeinschaft beträgt 22ct/kWh für Verbraucher und Erzeuger. Ein Signal der Sicherheit in herausfordernden Zeiten, ist auch Bürgermeister Franz Winter, ÖVP, überzeugt: „Die Gemeinde bringt alle ihre Photovoltaikanlagen in die Energiegemeinschaft ein und bekennt sich damit klar zu Regionalität und nachhaltiger Energieversorgung“. Umweltgemeinderat Peter Pfeiler, ÖVP, der sich besonders für den Erhalt einer lebenswerten Natur einsetzt, sagt: „Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Lebensqualität steigern werden. Das Projekt ist das beste Beispiel dafür, dass es auch einfach sein und Spaß machen kann, gemeinsam nachhaltig zu handeln.“

Alle vorregistrierten Interessenten haben die Mitgliedervereinbarung per E-Mail bekommen. Das Team der Energiegemeinschaft freut sich auf Anmeldungen und steht für Fragen zur Verfügung.

