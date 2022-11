Sonnenkraft für 2.800 Haushalte in Trumau

Werbung

Wien Energie errichtet in Trumau neben einem Windpark nun auch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in großem Stil.

Bis Jahresende soll das Solarkraftwerk stehen und ab nächstem Jahr Sonnenstrom für umgerechnet rund 2.800 Haushalte erzeugen – über 1.000 mehr, als es in Trumau gibt. „Als Gemeinde bekennen wir uns dazu, dass die Energiewende nur funktioniert, wenn wir unabhängig werden von Öl und Gas. Nachdem der Strom zwar aus der Steckdose kommt, davor allerdings auch produziert werden muss, sind es vor allem die Gemeinden, die gemeinsam mit den Energieanbietern gefordert sind“, betont Bürgermeister Andreas Kollross (SPÖ). Trumau leiste mit einer Vielzahl an Projekten einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende. „Wir machen unsere Hausaufgaben. Andere mögen und müssen folgen“, so Kollross.

Um die große Menge an erzeugtem Sonnenstrom auch in die einzelnen Wohnungen und Häuser zu bringen, hängt die neue Photovoltaikanlage kostensparend an der gleichen Netzleitung wie der Windpark. Daran wurde beim Leitungsbau geachtet. Das neue Solarkraftwerk ist nicht das erste, das Wien Energie in Trumau errichtet. Bereits sechs weitere Photovoltaikanlagen – davon zwei Freiflächenanlagen – betreibt der Konzern hier seit 2013. „Gemeinsam mit den bestehenden Solarkraftwerken und dem Windpark, den wir gerade ebenfalls bauen, erzeugen wir ab Ende dieses Jahres lokal Ökostrom für über 17.500 Haushalte!“ freut sich Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie.

