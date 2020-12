Am fünften Jahrestag des Pariser Klimaabkommens mahnte am Sonntag ParentsForFutureBaden einmal mehr Klimaschutzmaßnahmen der Politik ein. Die Aktivisten entzündeten am Hauptplatz in Baden das Ziel von 1,5 Grad Erderwärmung, das auf keinen Fall überschritten werden dürfe, wenn man die Klimakrisenfolgen noch halbwegs in den Griff bekommen wolle. „Die Politik muss endlich die nötigen Maßnahmen setzen“, fordert Doris Stölner von ParentsForFutureBaden und Martin Jaksch-Fliegenschnee ergänzt: „Die Politik muss die Corona-Brille des Handelns endlich auch beim Klimaschutz aufsetzen und ins Tun kommen.“