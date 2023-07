Auf WC-Suche am Brusatti-Platz

Zwei WC-Container werden angekauft, einer soll im Doblhoffpark aufgestellt werden, einer hinter der Tourismus-Information direkt im Herzen der Stadt. So lautete der Beschluss, der in der Juni-Gemeinderatssitzung gefasst wurde. Der Zusatzantrag der NEOS, ein „WC-Konzept“ für die Stadt in Auftrag zu geben, wurde von der Regierungskoalition abgelehnt. „Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber wir sind eine Kurstadt und wir halten die gegenwärtige Situation mit den mobilen WC-Boxen und den selbstreinigenden WC-Anlagen nicht für ein Zukunftskonzept“, sagt Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher.

Personal für Toilettenreinigung fehlt Fachfirmen

Anders sieht das Vizebürgermeisterin Helga Krismer von den Grünen. „Jetzt wird es skurril“, sagt Krismer und meint dabei die Erstellung eines WC-Konzeptes. Man habe schon vor geraumer Zeit damit begonnen, die öffentlichen WC-Anlagen auf selbstreinigende WC-Boxen umzustellen. Mittlerweile funktioniere auch das Bezahlen mit Bankomatkarte. Niemand müsse mehr nach Münzen suchen. Die Umstellung war nötig, „weil die Firmen, die WC-Anlagen reinigen, nicht mehr das notwendige Personal finden. Beim ehemaligen WC am Brusatti-Platz kommt hinzu, dass es völlig desolat ist und eine Sanierung viel zu teuer gekommen wäre“, sagt Krismer. Außerdem sei Baden nicht die einzige Gemeinde, die auf selbstreinigende Toiletten umgestellt hat. „Unsere Tourismussaison geht von Mai bis Oktober. Wir sind nicht Wien, wo ganzjährig Touristen kommen“, merkt die Vizebürgermeisterin an. Außerdem werde in der Stadt dann Wertschöpfung generiert, „wenn die Touristen auch etwas in einem Lokal konsumieren und dort die WCs benutzen“.

Der "opitsche Unfall": Dieses WC war sehr sauber, nur auf der Damenseite fehlte der Kübel, um das Papier nach dem Händeabtrocknen hineinschmeißen zu können. Foto: Judith Jandrinitsch

Wieder weg kommt die weiße WC-Box neben dem Parkdeck Römertherme, diese sei laut Krismer „ein optischer Unfall“ gewesen. Statt dessen kommt hinter die Tourist-Information eine mobile WC-Anlage. Das grüne Dixie-WC gleich neben dem selbstreinigenden WC hinter den Hütten am Grünen Markt sei ein Überbleibsel von „Baden in Weiß". Es war Anstoß des Ärgernis, weil es nicht benutzbar war, wie der NÖN zugeschickte Fotos vom verstopften WC-Innenleben zeigen. Am Freitagnachmittag war es für die Benutzung ohnehin gesperrt. Das selbstreinigende WC hingegen funktionierte klaglos - selbst mit Bankomatkarte ließ es sich öffnen. Gewöhnungsbedürftig ist nur, dass man den richtigen Knopf zum Drücken finden muss, je nachdem, ob man die Spülung betätigen oder Wasser zum Händewaschen braucht. Auch Papier zum Händeabtrocknen gibt es nicht, hier muss man den Knopf betätigen, damit sich das Gebläse einschaltet. Mit nassen Händen auch eine gewisse Herausforderung.