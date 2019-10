Berndorfs SPÖ-Bürgermeister Hermann Kozlik trat in letzter Zeit kaum noch öffentlich in Erscheinung. Viele Gerüchte kursierten, die besagten, der Bürgermeister wolle die Partei wechseln. Jetzt steht fest, dass Kozlik neuer Spitzenkandidat der Liste Zukunft Berndorf wird. Warum, das verrät er in der aktuellen Printausgabe der NÖN.