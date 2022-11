Rarität: Schwechater Makler nimmt Kottingbrunner Reitstall ins Angebot

Exklusivmakler und langjähriger Immobilienspezialist Oliver Badura ist selbst pferdebegeistert. Foto: Oliver Badura

Exklusivmakler ist der bekannte Schwechater Immobilienspezialist Oliver Badura, der etwa auch mit dem Verkauf des Magna Racino beauftragt war. Er weiß: Zu lange dürfe man sich nicht Zeit lassen, denn „Immobilien mit derart guter Lage für den gewerblichen Einsatz im Pferdesport sind der Erfahrung nach stark nachgefragt“, ergänzt er.

Luftansicht der riesigen Anlage, die 1980 erbaut worden ist. Foto: Oliver Badura

Mit über 20.000 Quadratmetern Eigengrund und mehr als 200 Pferdeboxen ist der Kottingbrunner Reitstall einer der renommiertesten Österreichs. Sogar eine prachtvolle Villa, Swimmingpools und etliche Personalwohnungen sind direkt am Grundstück. Weitere 30.000 Quadratmeter kommen an gepachteter Fläche für Koppeln und Parkplätze hinzu. In zentraler Lage glänzt somit eine Reitanlage, die über alle Einrichtungen verfügt, um Reit- und Fahrsport auf höchstem Niveau betreiben zu können.

Besichtigungen ab sofort

Rund 200 fixe Pferdeboxen in Form von Außen-, Innen-, Paddock- oder Turnierboxen stehen zur Verfügung. Foto: Oliver Badura

Der Verkauf des renommierten Reitstalles in Kottingbrunn fällt mit Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt und auch der niederösterreichischen Historie in die Kategorie der Raritäten. Selten steht ein derart großes und gleichermaßen gepflegtes Grundstück für den Reit- und Pferdesport zum Verkauf.

Termine mit Interessierten wickelt Oliver Badura ab sofort nach Terminvereinbarung via www.badura-immobilien.at ab.

