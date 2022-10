Baden ist Gastgeber für "Kneippiade 2023"

In der Kurstadt würden sich die fünf Kneipp-Säulen Wasser, Heilkräuter, Ernährung, Bewegung und Lebensordnung hervorragend widerspiegeln, stellte Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) fest.

Kneipp Worldwide-Präsidentin Ingeborg Pongratz war es ein Anliegen, dass der Präsidialrat zu seinem Jubiläum bereits an dem Ort zu Gast ist, an dem auch die kommende "Kneippiade" stattfinden wird: "Baden ist mehr als eine Kulisse für unsere internationalen Kneipp-Aktionstage 2023. Als bedeutendste Kurstadt Österreichs und eine der führenden Kulturstädte Europas gehört Baden zum UNESCO-Welterbe - und das 'Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps' wurde in Österreich und Deutschland in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen", betonte Pongratz.

www.kneippiade.com

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.