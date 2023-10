Kochen lernen im Miele-Center Baden

Am 28. September fand im Mielecenter in Baden ein kulinarisches Highlight statt: Der erste „Herbst-Koch-Workshop“ mit Thomas Lenger, einem Food und Reiseblogger sowie ausgebildetem Koch. Das Thema des Workshops war diesmal die italienische Küche, und die Teilnehmer waren begeistert.

Die Veranstaltung lockte eine nette Runde von Kochbegeisterten an, die mit viel Eifer und Enthusiasmus dabei waren. Der Abend begann mit der Zubereitung eines frischen Basilikumpestos, das im Laufe des Workshops in verschiedenen Gerichten Verwendung fand. Als nächstes stand ein köstliches Pilzrisotto mit Goldbrasse auf dem Programm, gefolgt von dem Hauptgang, der aus gefülltem Kalbspiccata auf Tomaten-Pasta bestand. Als krönenden Abschluss bereitete die Gruppe ein vorzügliches Panna Cotta zu.

Beim Essen und Reden kommen die Leute zusammen

Doch nicht nur das gemeinsame Kochen stand im Mittelpunkt des Abends. Es wurde auch ausgiebig gekostet und passende Weine verkostet, was die Atmosphäre noch gemütlicher machte.

Thomas Lenger bedankte sich herzlich bei den Teilnehmern und betonte, wie angenehm der Abend verlaufen sei. Für alle, die jetzt Lust auf weitere kulinarische Abenteuer haben, gibt es noch einige spannende Workshops in den kommenden Wochen. Am 5. Oktober steht ein Workshop zur „Asiatischen Küche“ auf dem Programm, gefolgt von einem „Männerkochkurs“ am 19. Oktober und einem „Vegetarischen Kochkurs“ am 9. November. Den Abschluss bildet am 23. November ein Workshop für ein festliches Weihnachtsmenü, um für die Feiertage bestens gerüstet zu sein.

Noch sind einige Rest-Tickets verfügbar, und Interessierte können diese auf www.winzercup.at erwerben oder sich direkt an Thomas Lenger wenden. Die Teilnehmer erwartet eine kulinarische Reise, die Gaumenfreuden und jede Menge Spaß verspricht!