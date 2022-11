König Bela regiert wieder in Baden

Die Vorstellung in Baden findet um 19.30 Uhr im Theater am Steg, Johannesgasse 14, statt.

Eine Änderung hat sich im Ensemble ergeben. Dazu Eduard Melkus, der diese Beethoven-Oper schuf: „Wir begrüßen Kammerschauspieler Franz Robert Wagner am Theater am Steg in Baden. Er wirkt als Pater Julian in der Beethoven Oper 'König Bela' mit.

Da sich der erste Pater Julian Altbürgermeister August Breininger auf einer lang geplanten Auslandsreise befindet, hat sich Wagner aus Freundschaft für den ebenfalls mitwirkenden Ministerialrat Harald Schlosser gerne bereit erklärt, die sehr schöne Rolle des Paters Julian zu übernehmen. Wagner ist uns allen als Publikumsliebling im Josefstädter Theater in Wien, Hörfunk und Fernsehen bestens bekannt. Seine Zusage ist für unsere Aufführung ein besonderer Gewinn. Er wird die Rolle sicher mit seiner schauspielerischen Erfahrung noch um einige Nuancen bereichern."

Aktueller Bezug im Stück

Monika Medek wird wieder als treue Leonore vor aller Augen sterben und Peter Lukan als König Bela entsprechend um sie trauern. "Die Handlung der Oper mit dem räuberischen Überfall der Mongolen hat ja leider nicht an Aktualität mit den Geschehnissen unserer Zeit eingebüßt und die Beziehung zu Baden gibt vielleicht auch noch im Herbst die Gelegenheit, um die Königshöhle im Helenental zu besuchen“, erklärt Melkus.

Die vom Professor Gutruf kreierten Dekorationen werden ins Theater am Steg übertragen.

Neben einer Aufführung in Gaweinstal, im Norden Niederösterreichs, ist die Badener Aufführung für Melkus "ein besonders erfreulicher Anlass": Sie wird von der Capella Academica Wien und den internationalen Meisterkursen Mistelbach veranstaltet, mit freundlicher Unterstützung der Stadt Baden.

Professor Eduard Melkus, Initiator und Verantwortlicher dieses besonderen, musikalischen Projekts: „Die jungen aufstrebenden Sänger auf ein gemeinsames Datum zusammen zu koordinieren ist eine besondere Aufgabe, da jeder an anderen Veranstaltungen terminlich gebunden ist“.

Karten: 25 Euro – nur Abendkassa, freie Sitzplatzwahl. Veranstaltung gemäß der aktuellen Covid-19-Verordnungen.

Weitere Info: www.eduard-melkus.com

