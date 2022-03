Anzeige gegen Trumauer Bürgermeister und Nationalrat Kollross

Werbung

Wie die „Kronenzeitung" in ihrer Mittwochausgabe berichtet, soll der Trumauer Bürgermeister und Nationalratsabgeordenten der SPÖ, Andreas Kollross, wegen Körperverletzung angezeigt worden sein.

Die Tageszeitung berichtet über einen Vorfall am Faschingsdienstag, wonach es in einem Cafe in Trumau zu einem Streit zwischen dem Ortschef und einem anderen Gast gekommen sei. Dieser Gast soll laut Krone Anzeige erstattet und behauptet haben, von Kollross ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

„Ich bitte um Verständnis, dass ich in der Angelegenheit derzeit nichts sagen möchte“, so Bürgermeister Kollross zur NÖN. „Ich kann nur so viel sagen, dass es zu keinem Faustschlag kam, wie das kolportiert wurde“, betont er.

Er selbst hat von offizieller Stelle noch nichts über die Ermittlungen erfahren. „Ich wurde über die Anzeige überhaupt noch nicht informiert und auch nicht einvernommen, ich habe nur gehört, dass andere Personen von der Polizei in der Causa befragt wurden“, so Andreas Kollross. Ob das an seiner politischen Immunität als Nationalratsabgeordneter liegt, ist unklar.

„Ich überlege natürlich auf meine Immunität zu verzichten, da ich in der Angelegenheit natürlich aussagen möchte um den Vorfall zu klären“, so Kollross. Mehr wollte er aus Rücksicht auf alle Beteiligten derzeit nicht sagen.

