Traiskirchen: "Ampelschaltung nicht optimal"

Der letzte Unfall an der Gleisführung entlang der B17 von Möllersdorf Richtung Guntramsdorf ereignete sich am 2. November.

Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling fuhr dabei mit einem Pkw auf der B 17 von Traiskirchen kommend in Richtung Guntramsdorf und wollte auf Höhe des Badener Spitzes bei der Ampel rechts abbiegen. Da die Ampel rot zeigte, hielt er das Fahrzeug an. Als die Fahrzeuge links neben ihm auf der Spur für Geradeausfahrende los starteten, fuhr auch er los. Als die beiden Lokführer – ein Lokführerschüler befand sich mit dem Lokführer im Triebwagen – den Pkw auf den Gleisen bemerkten, leitete der Lokführerschüler eine Notbremsung ein.

Doch er konnte eine Kollision mit dem Pkw des Mödlinger Autofahrers nicht mehr verhindern. Dieser wurde durch den Zusammenstoß mit der Badner Bahn gegen einen vor der Ampelkreuzung stehenden Pkw geschleudert, der von einem 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Baden gelenkt wurde. Wiener Lokalbahnen-Sprecher Michael Unger merkt an, dass der Pkw-Lenker „bei Rot abgebogen ist und trotz diverser Warnsignale nicht auf die nahende Bahn geachtet hat“.

Grundsätzlich gelte bei jeder Eisenbahnkreuzung erhöhte Vorsicht beim Queren der Gleise, „es ist unbedingt erforderlich, sich bei jeder Querung gewissenhaft zu überzeugen, dass kein Zug naht“.

Kreuzung wurde mehrmals behördlich überprüft

Die betreffende Kreuzung sei in den letzten Monaten mehrfach behördlich geprüft worden. Unger betont: „Die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen wie Andreaskreuz, Stopptafeln, Licht- und Ampelsignale sind bei diesen Prüfungen immer als ausreichend befunden worden.“ Es liege im Verantwortungsbereich der zuständigen Behörde zu prüfen und zu entscheiden, wie eine Eisenbahnkreuzung zu sichern ist. „Wir können keine eigenmächtigen Maßnahmen treffen, sondern setzen das um, was behördlich für die jeweilige Kreuzung vorgeschrieben ist.“

Was im Zuge der behördlichen Überprüfung aber aufgefallen ist: Die Ampelschaltung für den Autoverkehr ist nicht optimal und sollte verbessert werden. Unger weiß: „Das fällt aber in die Zuständigkeit der Straßenverwaltung.“ Die Wiener Lokalbahnen würden immer wieder versuchen, „mit Bewusstseinsbildung aufmerksam zu machen, dass an Eisenbahnkreuzungen besondere Achtsamkeit notwendig ist“.

Aber was trotz aller Maßnahmen und Sicherungen unersetzlich bleibt: „Es müssen sich alle Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten, auf Signale/Ampeln achten und sich vor der Gleisüberquerung vergewissern, dass kein Zug kommt.“

