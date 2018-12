NÖN: Herr Bürgermeister, Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr Nationalratsabgeordneter. Wie lautet Ihre Bilanz?

Andreas Kollross: Ich denke, dass ich nach einem Jahr in dieser Funktion angekommen bin. Ich kenne die verschiedenen Abläufe und den parlamentarischen Prozess. Politisch sehe ich, dass noch sehr viel Arbeit auf mich und uns wartet – um aufzuzeigen, was seitens dieser Regierung so alles angestellt wird.



Sie sind seit 2013 Bürgermeister von Trumau, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ in Baden – und nun eben auch Nationalrat. Wie schaut denn Ihr Arbeitstag bei so vielen Funktionen aus – sind das zwölf Stunden?

Kollross: Das sind oftmals sogar mehr als zwölf Stunden. Wenn man sich für eine solche Funktion entscheidet und einem keiner befielt, zwölf Stunden zu arbeiten, ist das auch in Ordnung. Das ist der wesentliche Unterschied zum 12-Stunden-Tag der Regierung.



Manch‘ neuer Parlamentarier erschreckt der Umgangston im Parlament. Wie erleben Sie das?

Kollross: Das ist sehr interessant, weil es zweischneidig ist. Hinter den verschlossenen Türen, nicht öffentlich, begegnet sich jeder höflich und respektvoll – manchmal sogar freundschaftlich. Sobald aber die Bühne im Parlament eröffnet ist, hat es fast ein bisschen Bierzeltcharakter. Fairerweise muss man sagen, dass die Bevölkerung über die Live-Übertragung die vielen Zwischenrufe gar nicht so mitbekommt. Die allermeisten Zwischenrufe kommen von der FPÖ und dann folgt die ÖVP. Das ist keine Parteipolitische Anmerkung von mir, sondern kann in den Protokollen nachgelesen werden. Hintergrund ist, dass man den Redner aus dem Konzept bringen möchte. Oft habe ich noch nicht einmal einen Satz gesagt, gibt es schon Zwischenrufe.



Wie ist der Austausch mit Ihren lokalen Kolleginnen und Kollegen?

Kollross: Im Parlament selbst, wenn man sich begegnet, ist er respektvoll und offen. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir uns regelmäßig treffen und austauschen. Zwischen ÖVP und FPÖ mag das möglicherweise anders sein, weil sie in einer Regierung sind.



Gibt es etwas, dass diese Regierung in Ihren Augen gar nicht so schlecht gemacht hat?

Kollross: (denkt nach) Ja, da gibt es mit Sicherheit einiges. Von den rund 500 Abstimmungen haben wir ja nicht gegen alle Gesetze gestimmt. In erster Linie geht es aber um die politische Auseinandersetzung – und in den großen Fragen sind wir schlicht und einfach kilometerweit auseinander. Das waren wir auch in der Regierungszeit schon – und deshalb hatte man auch oft den Eindruck, dass nichts mehr weitergeht. Auch wenn das mit Blick auf das Geleistete gar nicht so stimmt. Die ÖVP hat sich mit der FPÖ einen weit billigeren Partner gesucht, womit sie durchsetzen kann, was sie möchte.



In der SPÖ gibt es unterschiedliche Stimmen, wenn es um eine Regierungsbeteiligung der FPÖ geht. Das Burgenland wird rot-blau regiert, andere SPÖ-Politiker sagen, dass es keine Zusammenarbeit mit der FPÖ geben könne. Wo stehen Sie da?

Kollross: Prinzipell sollte es keinen unverrückbaren Standpunkt geben. Man sollte sich das inhaltlich anschauen – und inhaltlich gibt es mit dieser FPÖ schlicht und einfach keine Schnittmengen. Wenn wir uns anschauen, was die FPÖ aktuell tut, ist es genau das, was wir ablehnen. Und zu den thematischen Unterschieden kommt halt noch der tägliche Einzelfall hinzu.



Sollte FPÖ-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl nach der Debatte rund um das Asylquartier in Drasenhofen das Ressort entzogen werden, wie nun manche fordern?

Kollross: Meiner Meinung nach schon, aber ich sitze nicht in der Landesregierung oder im Landtag. Und die SPÖ ist auch nicht die entscheidende Kraft. Zu entscheiden haben das die FPÖ zum einen und die ÖVP zum anderen. Die kann ihn zwar nicht abberufen, aber immerhin das Ressort entziehen.



In Ihrer Bundespartei gab es einen Wechsel an der Spitze von Christian Kern zu Pamela Rendi-Wagner. Wie wurde denn dieser teilweise Rückzug von Kern und die Bestellung Rendi-Wagners von der Bevölkerung aufgenommen – was waren da Rückmeldungen, die Sie gehört haben?

Kollross: Viele Dinge, die in den Medien so dargestellt wurden, vor allem im Boulevard, hatten mit den Tatsachen wenig zu tun. Diese kritische Haltung gegenüber dem Christian Kern hat es nicht gegeben – auch am Schluss nicht, wenn man sich nur seinen Abschied beim Bundesparteitag ansieht. Nach einem Zerwürfnis mit der Basis sieht das nicht aus, ganz im Gegenteil.



Christian Kern hatte zuvor ja geplant, EU-Spitzenkandidat seiner Partei zu werden. War es geschickt, das ohne Beschluss so zu verkünden? Da hat sich ja manch‘ Funktionär vor den Kopf gestoßen gefühlt.

Kollross: Es war vermutlich mit zu wenigen Menschen abgesprochen. Ich hätte es begrüßt, wenn er das gemacht hätte – freue mich aber auch über den Spitzenkandidaten Andreas Schieder, von dem ich inhaltlich sehr viel halte. Ich respektiere die Entscheidung Christian Kerns, sich zurückziehen. Denn an der Spitze einer politischen Bewegung zu stehen, auch in diesen Umbrüchen, ist nicht die einfachste Aufgabe.



Mit der neuen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner sind Sie zufrieden?

Kollross: Ja, das bin ich. Sie ist eine weltoffene, kompetente Persönlichkeit– und stellt eine Antithese zu Kurz und Strache dar.

Dass sie erst so kurz Parteimitglied ist, stört Sie nicht?

Kollross: Nein. Sozialdemokrat ist man in erster Linie aufgrund einer Weltanschauung und natürlich dann auch, in dem man sich zu dieser Bewegung bekennt. Aber Mitgliedschaft alleine ist nicht der entscheidende Punkt, Sozialdemokrat zu sein.



Kurz zur Debatte rund um die „Trumauer Stubn“, wo Ihnen ja vorgeworfen wurde, es mit der Arbeitszeit nicht so genau zu nehmen. (In der Diskussion geht es darum, dass nach der Insolvenz der Gaststätte zwei Mitarbeiter auf ihren Überstunden sitzen bleiben könnten, die NÖN berichtete, Anm. der Red.). Gab es da von Ihrer Seite her den Versuch, mit den Betroffenen zu sprechen?

Kollross: Nein, ich habe damit nichts zu tun. Die Vorwürfe sind völlig lächerlich und das Thema ist für mich beendet. Das war lediglich ein Vorwand, um bei der Nationalrats-Sondersitzung etwas gegen mich in der Hand zu haben. Die Vorwürfe sind haltlos, entbehren jeder Grundlage und es ist für mich daher überhaupt kein Thema mehr.



Sie sind der Nachfolger von Otto Pendl – sowohl als Bürgermeister, als auch als Abgeordneter zum Nationalrat. War er für Sie eine Art politisches Vorbild?

Kollross: Mit Vorbildern habe ich es nicht so. Seine Arbeit habe ich aber immer sehr geschätzt. 2013, als ich Bürgermeister wurde, hat jemand mal gesagt: ,Das sind aber große Fußstapfen, ob Du da hineinfindest.‘ Und ich habe gesagt: ,Ich habe eh eigene Schuhe, ich werde meinen eigenen Weg gehen.‘ Und das ist auch sehr wichtig, denke ich. Jemanden zu kopieren ist sicher nicht der richtige Weg.



Trumau hat mit Traiskirchen gemeinsam, dass es eine SPÖ-Hochburg auf Gemeindeebene ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Amtskollegen Andreas Babler?

Kollross: Wir kennen uns seit der Jugendzeit und haben immer wieder viele Gemeinsamkeiten. Manches Mal natürlich gibt es auch Unterschiede, aber das gehört dazu. In Summe sind wir beide überzeugte Sozialdemokraten, Bürgermeister und engagieren uns beide dafür, dass die Gemeinde oder die Stadt noch ein Stück lebenswerter wird.

Was sind in Ihrer Gemeinde aktuell die größten Herausforderungen?

Kollross: Wir starten am 1. Jänner mit einem ganz neuen Projekt – vor allem für Kinder und Familien. Wir wollen die erste Lesegemeinde Niederösterreichs werden. Wir wollen versuchen, Lesen als zentralen Schwerpunkt zu etablieren und das als Gemeinde auch unterstützen – etwa Bücher kostenlos zur Verfügung stellen oder Leitfäden, wie man mit Büchern umgeht, entwickeln. Wir kooperieren da auch mit der Schule, wo es einmal im Jahr ein Lesetheater geben soll. Auch die Frage des öffentlichen Verkehrs beschäftigt uns aktuell sehr.

Was ist Ihr Ausgleich zur Politik?

Lesen.