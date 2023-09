Ganz Traiskirchen ist Kultur

Initiiert wurde der Kultur:Tag von Gemeinderat Robert Eichinger, SPÖ. Er hat alle Kulturvereine der Stadt zum Mitmachen eingeladen, „ um ein kräftiges Lebenszeichen der Traiskirchner Kulturszene zu geben, die kulturelle Vielfalt von Traiskirchen zu feiern und das attraktive Vereinsleben zu präsentieren“, wie Eichinger betont. Alle städtischen Institutionen sind dabei: der Ausschuss für Familie, Jugend und ökosoziale Projekte, der Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein, der Stadtbibliothek, Volkshochschule, Musikschule, das Kinderabenteuerlabor KALO!, das Museum.

Von den Vereinen der Stadt machen folgende mit: Pro Tribus, Dance for Fun, der Kirchenmusikverein Traiskirchen, Weingut Schaflerhof, der Garten der Begegnung mit der Nähwerkstatt. Ohne Stadtkapelle Traiskirchen geht natürlich nichts: Diese eröffnet den Kultur:tag mit einem Platzkonzert. Der Musik kommt beim Kultur:Tag eine wichtige Rolle zu: Es gibt Konzerte der Traiskirchner Sängerin und Starmania-Teilnehmerin Ness, der Irish Folk Band „Na Mahones o Inis Beag“ und der Pop-Band „Alle Achtung“ aus der Steiermark. In Schaflers Weinlounge in den Weinbergen gibt „Apophenic“ ein Konzert, auch der Kirchenchor oder die Musikschule bieten live Konzerte.

Spannendes Angebot für Jugendliche und Kids

Für Teens gibt es den „youth day“ - mit Grafitti-Coach „Naskool“; Board-pro-Tipps von „skate4you“; Fotoworkshop für coole Instagram Bilder. In der VHS wird ein eigener Manga-Workshop veranstaltet. Kinder können im KALO! einiges ausprobieren, wie Actionpainting und Skulpturen bauen. Die Nähwerkstatt bietet eine Nähworkshop an, bei dem ein Duftengel aus Naturmaterialien genäht wird.

Kreativ können sich auch Erwachsene in der Stadtbibliothek betätigen. Aus alten Buchseiten werden kunstvolle Grußkarten, Geschenktüten oder Lesezeichen gestaltet. https://traiskirchen.gv.at/kulturtag_traiskirchen/