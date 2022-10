Anträge meist ohne Chancen

Die Gemeinderatssitzung in der Halle B in Baden war eine kühle Angelegenheit. Im Laufe der Sitzung zogen die einzelnen Mandatare ihre Pullover oder Jacken enger an, da die Raumtemperatur gering war. Eingeheizt wurde nicht, da die vom Energiesparen vorgelegte Obergrenze von 19 Grad eingehalten wurde. Das wird noch für Diskussionen sorgen.

Debatten hat es genug gegeben, aber aufgrund der Kühle ist die Stimmung nicht explosiv gewesen. Gezeigt hat sich einmal mehr, dass durchaus vernünftige Dringlichkeitsanträge der Opposition es fast schon traditionell nicht auf die Tagesordnung geschafft haben. Wobei der Antrag der Bürgerliste, der Vizebürgermeisterin zu verbieten, ihre Privatmeinung als offizielles Stadtorgan kundzutun, schon sehr skurril war. Aber sonst wäre die Zulassung so mancher Themen kein Beinbruch für die Regierunskoalition gewesen.