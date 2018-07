Die Stadt Baden ist sehr auf ihr Image bedacht. Die kurze Trinkwasser-Geschichte, mit der anfangs festgestellten Verunreinigung, die sich später in Luft aufgelöst hat, hat die Imagepflege leicht angekratzt, aber darüber wird bald keiner mehr reden.

Worüber die Badener aber reden, ist die skurrile Meldung, dass die Farbe der Kurzparkzonen in der Innenstadt jetzt von blau auf weiß geändert wird. Das wird bei den herbeigesehnten Gästen und Touristen der Stadt keine Freude aufkommen lassen, denn die werden sich schlichtweg nicht auskennen. Die Begründung für die Maßnahme mutet angesichts anderer Kosten der Stadt lächerlich an. Da werden etwa hunderttausende Euro in das Fotofestival oder in Poller für die Fußgängerzone investiert, aber dann muss bei der Straßenfarbe gespart werden. Das liest sich wie ein schlechter Scherz.

Es ist gut, dass die Stadt immer mehr Besucher anziehen möchte und versucht, das etwa durch die Umbenennung des Stadtballs in „Ball Royal“ zu erreichen. Dann sollten sich die Gäste aber zumindest beim Parken gut orientieren können.