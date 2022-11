Betrieb muss weitergehen

Die Meldung, dass gegen das Hotel Schloss Weikersdorf ein Konkursverfahren eingeleitet worden ist, sorgt für großes Aufsehen in der Stadt Baden und darüber hinaus. Es ist nicht irgendein Hotel, es ist ei es der prestigeträchtigsten Badener Beherbergungsbetriebe. Eines vorweg – noch ist nichts verloren, der Betrieb läuft weiter, die Buchungslage sei gut und auf Facebook & Co. wird eifrig geworben, Silvester heuer auf Schloss Weikersdorf zu feiern.

Die zahlreichen Betreiberwechsel in den letzten Jahren haben gewiss nicht zum großen Höhenflug des Hotels beigetragen. Aber zuletzt, vor allem in der Zeit des mittlerweile verstorbenen Direktors Kurt Dohnal, sind vermehrt Aktionen zur Einbeziehung der Bevölkerung initiiert worden. Das gilt es fortzusetzen. Und die Stadt Baden sollte sich fragen, was sie tun kann, damit nicht ein weiteres Traditionshotel aufgeben muss.