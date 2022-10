Ein Vorbild für andere

Traiskirchen geht voran. War es vor einigen Jahren die Facebook-Seite „Traiskirchen verschenkt“, wo Bürger nicht mehr benötigte Sachen an andere verschenken konnten, startete jetzt „Die Borgerei“.

Das Konzept der „Borgerei“ ist simpel, aber genial. Haushaltsgeräte und Werkzeug und andere Dinge wie etwa ein Schokobrunnen, also Geräte, die man nur selten benutzt, können dort fast kostenlos ausgeborgt werden, zum Teil gegen Kaution. Das Konzept lebt von seiner Nachhaltigkeit und setzt einen Trend gegen das ewige Begehren von Eigentum, das dann meist im Keller oder in Kästen verstaubt. Das Beispiel der „Borgerei“ in Traiskirchen darf ruhig – und soll – Schule machen. Jede größere Gemeinde kommt dafür in Frage.

Auch die Reparaturcafés in der Region sollten ausgeweitet werden, um mehr Menschen die Chance zu bieten, Geräte reparieren zu lassen.