Der ASK Ebreichsdorf kann durchaus als größenwahnsinnig bezeichnet werden – im positiven Sinn. Den Status quo zu akzeptieren – wenn auch zufriedenstellend – und sich zurücklehnen: Das liegt den ehrgeizigen Vereinsverantwortlichen nicht wirklich.

Diese Mentalität hat Ebreichsdorf in den letzten Jahren weit gebracht. Von der 2. Landesliga marschierte man in die Regionalliga durch, wurde hier zum „Big Player“ und machte sich mit Trainer- und Spielertransfers in die Bundesliga sowie Cup-Sensationen landesweit einen Namen.

Nach Jahren in denen es steil bergauf ging, muss der Ebreichsdorf-Express nun erstmals wieder ein wenig bremsen. Eine Mauer namens „2. Liga“ blockiert den Weg. Die Entscheidung, dieses Abenteuer nicht in Angriff zu nehmen, war die einzig richtige. Die aktuelle 2. Liga hat Ebreichsdorf nichts zu bieten, außer das Logo einer höheren Spielklasse auf der Brust. Und so sehr man beim ASK in der jüngeren Vergangenheit nach Größerem strebte: Irrational wurde man nie.

Der aktuelle „Halt“ ist aber keineswegs permanent. Es gleicht mehr einer verdienten Verschnaufpause nach Jahren des Höhenflugs. Ebreichsdorf wird tief Luft holen und dann zum großen Sprung ansetzen, wenn die Zeit reif dafür ist.