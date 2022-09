Entlastung ist erforderlich

Das Asyl-Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen, umgangssprachlich Flüchtlingslager genannt, platzt wieder einmal aus allen Nähten – rund 1.800 Leute leben hier. Die Bevölkerung nimmt den Zulauf mit Skepsis auf – Erinnerungen an das Jahr 2015 mit seinen unzähligen geflüchteten Menschen werden wahr.

Dass viele der vorwiegend jungen männlichen Geflüchteten in Ermangelung an Beschäftigung auf den Gehsteigen in Richtung Erstaufnahmezentrum meist friedlich herumsitzen, löst bei vielen jungen Mädchen und Frauen Unbehagen aus. Es ist ein subjektives Gefühl, das die Polizei nicht mit erhöhten Delikten in Verbindung bringen kann. Aber abseits davon ist der Bund gefordert, die geflüchteten Menschen besser aufzuteilen. Gewiss, die alte K&K Kadettenschule ist riesig und hat viel Platz. Sie stößt aber an ihre Grenzen und die Stadt darf nicht darunter leiden.