Der Wahlkampf ist in Baden längst angekommen. Dabei wird jedes Wort auf die Waagschale geworfen und vom politischen Kontrahenten zerpflückt.

Nicht anders ist das bei Zahlenmaterial, das jeder für sich als Argumentationsfaden gebraucht. Bestes Beispiel sind die Tourismuszahlen. Die Bürgerliste von Jowi Trenner hat in den Daten der Statistik Austria herausgelesen, dass in der Zeit des Fotofestivals zwischen Mai und September ein Nächtigungsrückgang in Baden zu verzeichnen ist. Andererseits ist im Oktober ein Riesenzuwachs zu registrieren. Warum beides so ist, hätte ein Anruf leicht erklären können.

Ein EDV-Fehler bei der Datenübermittlung eines großen Hotelbetriebes war nämlich Schuld. Da aber offensichtlich der Wunsch Vater des Gedankens war – dass das Fotofestival nicht das bringe, was es verspricht – hat die Bürgerliste flugs eine Aussendung verfasst, um einen Stopp der Stadtsubvention fürs Festival zu fordern. Wahlkampf ja – aber fair sollte er sein…