Gemeinsame Anliegen

Die Stadt-ÖVP zieht im Gespräch mit der Lokalpresse eine erfolgreiche Halbzeitbilanz ihrer Arbeit. Den Themen Kindergartenoffensive, Raumordnung und Energiegemeinschaft galt das Hauptaugenmerk. Interessanterweise fanden die aktuell in der Bevölkerung diskutierten Themen Parkkonzept, Mobilitätspaket (Stichwort E-Scooter) und Bildungscampus keine Erwähnung.

Klar waren jedoch die Worte von Szirucsek & Co. zu den Themen Grünraum, neue Bäume und Verkehrssicherheit (Stichwort Ohrwaschln). Den Vorwurf, man lasse sich von den Grünen dominieren, weist die Volkspartei zurück. Und es stimmt, all die „grünen“ Themen sind auch ureigene Anliegen der Badener ÖVP, denn ohne sie wäre die Umsetzung nicht möglich. Es ist daher müßig, wenn Kritiker immer auf die Grünen losgehen – in vielen dieser Punkte sprechen die Koalitionspartner eben eine Sprache.