Rund 2.000 Bilder, geschossen von den besten Fotografen der Welt. Und all das in einer beeindruckenden Kulisse, zu sehen in einer Open Air-Galerie, wo Garten- und Fotokunst quasi verschmelzen. Das Fotofestival, das aktuell in Baden zu bewundern ist, das hat schon einen ganz besonderen Zauber.

Dieser Eindruck bestätigt sich auch, wenn man mit Verantwortlichen des Festivals spricht: Das Feedback sei positiv – und die vielen internationalen Rezensionen in renommierten Medien wie der „FAZ“ oder der „NZZ“, die geben den Verantwortlichen recht.

Natürlich kostet all das auch Geld. Kein Wunder also, dass noch vor dem Start des Festivals Kritik der Opposition an den Kosten laut wurde – und auch nicht abklingt. SPÖ-Stadtrat Markus Riedmayer spricht überhaupt gleich von einer „Niederlage“, der Erfolg liege „weit hinter den Erwartungen“. Dabei vergisst die SPÖ offensichtlich, welch‘ große Chance das Festival für die Stadt und den Tourismus ist – und dass es viel kostet, aber auch viel bringen wird. Und dass der Start erst vor wenigen Wochen fiel...