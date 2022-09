Gut, aber ein Jahr zu spät

Nun ist es (teilweise) da – das Badener Mobilitätspaket. Mit Begeisterung stellten es Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krismer vor. Dahinter steckt viel Hirnschmalz und man darf gespannt sein, wie es in ankommt. Tourismusdirektor Klaus Lorenz setzt große Hoffnungen in das vielfältige Angebot. Er wird Hotel- und Klinikbetreiber anschreiben, mit einem Brief an ihre Gäste, verstärkt die Öffis zu nutzen und darauf hinweisen, dass sie dennoch mobil sind – dank Service ÖBB Transfer etwa direkt ins Hotel kommen können. Sehr gut ist, dass die zu mietenden E-Scooter nur an gekennzeichneten Flächen abgestellt werden dürfen. Stellt man sie woanders ab, laufen Zeit und dadurch Kosten weiter.

Offen bleibt, warum das Mobilitätspaket erst jetzt, ein Jahr nach Einführung des neuen Parkkonzepts startet. Gemeinsam hätte alles mehr Sinn gemacht.