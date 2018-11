Der am Freitag erstmals durchgeführte Wochenmarkt am Brusattiplatz neben dem Grünen Markt kann durchaus als Erfolg bezeichnet werden. 14 Händler mit zum Teil qualitativ sehr hohem Angebot lockten sehr viele Einkaufsfreudige und Interessierte an. Es waren einige Anbieter aus der Region, aber auch Auswärtige dabei, insgesamt eine gute Mischung. Es herrschte ein Kommen und Gehen, Gustieren, Schauen und Informieren.

Der Auftakt war natürlich vom feinsten Wetter positiv beeinflusst. An so manchen nasskalten Wintertagen wird der Besuch wohl spärlicher ausfallen – sowohl von den Händlern als auch von den Kunden. Platzmäßig ist jedenfalls noch Luft nach oben. Die Parkplatzsuche wiederum gestaltet sich für einige wie erwartet nicht so leicht, hier sind Lösungsvorschläge seitens der Stadtführung vonnöten.

Damit das Umfeld vom Wochenmarkt profitiert, bedarf es Eigeninitiative. Die Hüttenbetreiber am Grünen Markt sind gut beraten, mit Schnupperangeboten auf sich aufmerksam machen. Nörgeln wird nicht zu mehr Frequenz führen…