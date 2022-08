Harter Herbst

Es sind einzelne Spielphasen, an die sich der ASK Bad Vöslau klammert, aus ihnen Hoffnung schöpft. Denn auch gegen den Tabellenführer aus Wolkersdorf gab es Abschnitte in der Partie, in der die Vöslauer durchaus gut mithielten.

Was aber unterm Strich übrig bleibt: Wieder nichts mitgenommen, wieder nicht gewonnen. Aktuell wartet der ASK noch auf das erste Erfolgserlebnis in der aktuellen Saison. Die Mannschaft hat einen harten Herbst vor sich, denn die Aufgaben werden nicht leichter – in einer ausgeglichenen 2. Landesliga Ost ist zwar einerseits gegen (fast) alle etwas zu holen, aber es ist auch gegen (fast) alle extrem schwer überhaupt ein Remis zu ergattern.

Obmann Behrooz Khiaban hat völlig Recht, wenn er schon jetzt über Neuzugänge im Winter nachdenkt. Damit auf den harten Herbst nicht noch ein härteres Frühjahr folgt, braucht es am Transfermarkt dringend Verstärkung.