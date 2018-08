Die Attacke eines Rottweilers auf einen neunjährigen Buben in Berndorf führt wieder einmal vor Augen, dass Hunde nicht nur die lieben, treuherzigen Begleiter des Menschen sind. Ausschlaggebend ist die Erziehung und wie ein Hund gehalten wird. Im aktuellen Fall dürfte beides nicht gepasst haben.

Das Thema ist zurecht emotional, wenn ein Kind zu Schaden kommt und die Hundehalter Verantwortung übernehmen müssen. Sie können nicht davon ausgehen, dass alle anderen Hunde lieben. Das müssen sie tolerieren, dann wird auch ihnen mehr Akzeptanz entgegengebracht. Aber Sicherheit für die Menschen muss immer an erster Stelle sein. Jeder Hund, der nicht in der Hundeschule war und auf Kommandos nicht reagiert, sollte an die Leine. Dass gesetzlich eine Leinenpflicht besteht, hat sich aber noch nicht überall herumgesprochen. Das betreffende Gebiet wird von vielen Hundehaltern als inoffizielle Auslaufzone für ihre Vierbeiner genutzt. Die Stadtführung von Berndorf muss sich fragen, ob nicht doch eine Hundefreizone für Berndorf notwendig ist.