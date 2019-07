Jetzt hat Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler also den „climate emergency“, den Klimanotstand ausgerufen.

Dadurch verpflichte sich die Stadt, bei jeder ihrer Entscheidungen auf klimarelevante Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen, um „nachhaltige Schritte“ zu setzen. Schüler sind am Freitag auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Jeder ist aufgerufen, etwas dazu beizutragen, das Klima zu retten. Das ist gut. Es darf auch schon mal dramatisch formuliert werden, wenn es etwas nutzt, die Menschen aufzurütteln.

Die Frage aber, die bleibt, und die jeder für sich selbst beantworten muss, kann kein Politiker allein bestimmen. Es geht darum, was jeder Einzelne bereit ist, an lieb gewonnene Annehmlichkeiten zu verzichten: Auf Flugreisen, auf Kreuzfahrten, auf ein Schnitzel, das jeden Tag billig zu Mittag konsumiert wird. Ohne Verzicht wird es nicht gehen. Das ist eine Wahrheit, die in der Klimadiskussion bis jetzt untergegangen ist.