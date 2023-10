Ärzte im Container

In der Kurstadt Bad Vöslau gewöhnt man sich langsam an die Container, in denen jetzt zwei Allgemeinmediziner ordinieren. Zumindest erweckt es den Eindruck. Denn so komfortabel man einen Container auch im Inneren ausstatten kann, eine Augenweide sind Container keine.

Doch es geht weit mehr als um die Optik. Kritische Stimmen prangern an, dass die Stadt viel zu spät reagiert habe, um unbesetzte Planstellen von Ärzten mit Kassenvertrag nachzubesetzen. Es sei absehbar gewesen, wann welcher Arzt in Pension geht.

Herbeizaubern kann Ärzte keine Stadt. Aber die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, die so attraktiv sind, dass Ärzte, egal welchen Faches, sich gerne an einem Ort ansiedeln.

Gesundheitsstadträtin Anita Tretthann (Liste Flammer) hat versprochen, an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten. In diesem Sinne können die Container wohl nur eine Zwischenlösung sein. Auch wenn ein Primärversorgungszentrum eine hohe Vorgabe ist: Sie ist jede Anstrengung wert, weiter daran zu arbeiten.