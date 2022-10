Alles in einer App

In Baden arbeitet der Stadtmarketingverein mit Hochdruck an der Umsetzung einer Einkaufs-App.

Diese digitale Kundenkarte gibt den Nutzern die Möglichkeit, um Bonuspunkte zu sammeln, Rabatte auf zu buchen und Gutscheine zu kaufen. Die Karte soll Lust darauf machen, viele Geschäfte zu entdecken und im besten Fall Stammkunde zu werden. Dabei setzt der Stadtmarketingverein nicht nur auf das Einkaufserlebnis, sondern will die digitale Einkaufskarte mit vielen Zusatzattraktionen ausstatten.

So wie in Traiskirchen, wo die ‚Wir sind Traiskirchen‘-App bereits Realität ist. Auch hier beinhaltet die App viele nützliche Hinweise, wie Heurigentermine, Veranstaltungsinfos, Radwegübersichtsplänen, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. Ein kluger Schachzug, denn so vermarktet sich die Stadt am besten – und das im wahrsten Sinne des Wortes.