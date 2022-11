Anspruch und Realität

Martin Hareter muss nach nur einem halben Jahr in Oberwaltersdorf wieder seine Sachen packen. Platz sieben in der 1. Klasse Süd wird dem Anspruch nicht gerecht. Oberwaltersdorf will vorne mitspielen, hat insgeheim sogar auf den Meistertitel gehofft.

Die alleinige Schuld hat Hareter nicht. Der Kardinalfehler passierte bei der Kaderplanung. Die Abgänge von Besnik Murseli, Benjamin Nebel und Andre Konrad wurden nicht adäquat ersetzt. Dazu kam Verletzungspech. Mit Rang sieben ist Oberwaltersdorf in der ausgeglichenen 1. Klasse Süd eigentlich noch gut bedient. Das ist auch Hareters Verdienst, dem es gelang, die Defensive zu stabilisieren. Jetzt muss Nachfolger Thomas Flassak den Spagat schaffen und Hareters Defensive mit dem Offensivspiel von Vor-Vorgänger Peter Kaltenegger verbinden. Eine Aufgabe, die nur gelingt, wenn in der Übertrittszet die richtigen Transfers kommen.