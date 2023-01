„App“solute Bereicherung

Für viel frischen Wind sorgen die neue Obfrau Ulrike List und ihr Team beim Stadtmarketing Baden. Ein besonderes Gustostück dürfte mit der neuen App „Baden plus“ gelungen sein, die eine echte Bereicherung für die Menschen und Betriebe der Stadt Baden zu sein verspricht.

Anders als bei anderen Kundenbindungsprogrammen ist die Teilnahme an der App für Mitglieder des Stadtmarketings kostenlos – unter anderem dank Landesförderung. Was zur Folge hat, dass laut Ulrike List bereits vor dem Start am 1. Februar viele neue Betriebe Mitglied werden wollen. Baden hat eine Vielfalt, die bemerkenswert ist und das soll die App sichtbar machen. Sie soll zudem helfen, die Kaufkraft in der Stadt zu lassen. Ziel muss sein, mit ihr alle wichtigen Infos der Stadt in einer Hand zu haben.

Aber eines ist klar – eine App ist nur sinnvoll, wenn sie auch genutzt wird.