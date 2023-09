Auf dünnem Eis

Das Echo in Kickerkreisen war groß, als sich die Meldung von der Maucha-Trennung wie ein Lauffeuer verbreitete – online gehörte der Artikel zu den heißesten Geschichten an diesem Wochenende. Christopher Maucha und Ebreichsdorf polarisieren, jeder für sich und in dieser Kombination. Christopher Maucha gehörte zu den absoluten Reizfiguren der lokalen Trainerszene — inner- und außerhalb seines Vereins. Wasser auf den Mühlen seiner Kritiker war sicher die Saison 2021/22, als seine Ebreichsdorfer der Favoritenrolle in der Gebietsliga nicht gerecht wurden, es am Ende nur zu Platz zwei reichte. Mit dem Titel im Folgejahr verschaffte sich Maucha wieder Luft zum Atmen – die aber durch den wackeligen Saisonstart in der 2. Landesliga immer dünner wurde.

Das liegt auch daran, dass Maucha sich nicht hinter Alibi-Phrasen versteckt. Seine kantigen Ansagen machen ihn zwar greifbar für Spieler, Fans und Medien — aber bei Funktionären und Gegnern angreifbar.