Badener Kur hat Zukunft

Es ist eine höchst spannende Ausstellung über die Kurkultur, die am Freitag im Kaiserhaus eröffnet wurde. Baden ist untrennbar damit verbunden, der Name Kurstadt Programm.

Dabei zeigte sich, dass zwar viele Exponate im Rollettmuseum lagern, aber doch einiges fehlte und die Bevölkerung nach einem Aufruf aushalf, passende Objekte beizusteuern. Das hat gut geklappt, einige schöne Ausstellungsstücke bereichern daher die sehenswerte Schau.

Die Stadtverantwortlichen dürfen sich aber nicht auf die erfolgreiche Kurgeschichte Badens ausruhen, sondern müssen die Kur in die Zukunft führen und vor allem die Bedeutung der Schwefelquellen pflegen. Der Umbau des Kurzentrums wäre ein längst fälliger Schritt. Dass die großen Kuranstalten aus allen Nähten platzen und Richtung Ausbau am Kasernenareal schielen, ist ein gutes Zeichen, dass die Kur in Baden weiter Zukunft hat.