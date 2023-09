Beachtliche Nutzung

Vor einem Jahr erfolgte der Start zu „Baden mobil“, dem im Vorfeld kritisierten Mobilitätspaket der Stadtgemeinde, das in Zusammenhang mit dem neuen Parkraumkonzept konzipiert wurde. Zum zweiten Mal in einem Jahr präsentierte die Stadtführung gemeinsam mit den ÖBB, die das Projekt über ihr Konsortium „ÖBB 360 Baden“ via Konzessionsvertrag betreiben, die Zahlen der Nutzung. Die sind beachtlich. 28.029 Fahrten mit dem E-Scooter, dazu kommen knapp 700 Fahrten der übrigen Verleihfahrzeuge.

Bei der Bike Lounge, wo man tolle (E)-Mountainbikes ausleihen kann, ist Luft nach oben. Wenn eines der Angebote nicht angenommen wird, wird es aus dem Verkehr gezogen. Hier hat Vizebürgermeisterin Helga Krismer Recht, wenn sie die Badener ersucht, Werbung im Freundeskreis für das Angebot der Stadt zu machen. Die Vielseitigkeit ist in der Tat beeindruckend. Natürlich kostet das Geld – genauso wie der City Bus – und auch der erfreut sich großer Beliebtheit.