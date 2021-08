Es ist ein hochstilisierter Titelkampf: Berndorf gegen Enzesfeld. Der NÖ-Cup gab nicht nur einen Vorgeschmack, sondern ein Gourmet-Dinner. Berndorf schaffte die Überraschung, kegelte Bad Fischau raus.

Spätestens jetzt ist klar, dass Berndorf in der 2. Klasse nichts mehr verloren hat, wohl auch über eine Saison gesehen im Vergleich mit dem ein oder anderen Gebietsligisten die Nase vorne hätte. Mit Enzesfeld haben die Kruppstädter aber einen ebenbürtigen Konkurrenten vor der Haustür. In beiden Abbruchjahren hatte Berndorf die Nase leicht vorne.

Das war nun auch bei der NÖN-Vereinsumfrage so, bei der Berndorf (55 Punkte) und Enzesfeld (53) als haushoch Führende durch das Ziel gingen. Das Duell hat alles, was ein spannender Titelkampf braucht: Zwei exzentrische Trainer, die beste Offensive (Enzesfeld), die beste Defensive (Berndorf), zwei ambitionierte Umfelder.

Die 2. Klasse Triestingtal auf diese zwei Teams zu reduzieren, wäre falsch. Die Qualität ist zumindest in der ersten Tabellenhälfte extrem hoch. So gesehen ist die 2. Klasse Triestingtal die beste 2. Klasse in ganz NÖ.