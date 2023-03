Die Trauben hängen hoch in Kottingbrunn. In mehrererlei Hinsicht: Einerseits tritt Zeljko Ristic das Erbe von Langzeit-Trainer Andreas Haller an, der im Herbst zwar 27 Punkte holte, aber dennoch gehen musste. Andererseits will zumindest ein Konkurrent mit allen Mitteln in die Regionalliga. Zwettl schlug am Transfermarkt mit Miroslav Milosevic und Milan Milovanovic noch einmal gehörig zu. Der Titel führt heuer über das Waldviertel.

Die Ausgangslage war vor dem Herbst die gleiche, doch gekommen ist es ganz anders. Zwettl schaffte keinen Durchmarsch. Doch wer kann die Braustädter über eine ganze Saison fordern? Dass der gefürchtet destruktive Spielstil Ardaggers über eine ganze Saison für ganz vorne reicht, scheint unwahrscheinlich. Bei Gloggnitz ebbt die Euphorie des Aufstiegs ab und greift das Verletzungspech um sich. Also wenn Zwettl noch wer ärgert, dann am ehesten noch Kottingbrunn.