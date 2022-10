Die 1b als Problem

Es ist keine Erfolgsgeschichte. Traiskirchen und seine 1b. Zunächst war der Aufstieg aus der 2. Klasse nicht machbar. Es folgte die Kooperation mit Nachbar Tribuswinkel. Eine Idee, die in der Theorie gut klang. Im Endeffekt aber in der Praxis scheiterte. Die Ehe wurde nach nur einem Jahr geschieden. Es folgte die Proklamation des Auffangbeckens. Gestrauchelte Akademie-Kicker sollten in Traiskirchen eine zweite Chance bekommen. Nicht mit der Perspektive Profi, aber zumindest mit der Perspektive Regionalliga.

Das Fazit nach eineinhalb Jahren: ernüchternd. Mit dem 0:9 bei Himberg machte sich die 1b zuletzt sogar zur Lachnummer der 1. Klasse Ost. Von der Regionalliga sind die Talente weiter weit entfernt. Das futuristische Prestigprojekt des Auffangbeckens droht zu scheitern. Liegt es an der Qualität der Spieler? An deren Willen? Oder an der Wertigkeit im Verein? Es trifft leider alles zu.