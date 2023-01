Die Lions sind wieder da

Die Lions machen wieder Spaß. Die Heimspiele sind ein Erlebnis. Das Team rund um Geschäftsführer Paul Handler hat bei den Details rund um einen Spieltag ein gutes Gespür: Aperitif-Ständchen oder spektakuläre Feuershow beim Einlauf treffen den Nerv des Publikums. 700 Zuschauer kommen im Schnitt. Nur Gmunden hat mehr.

Und auch sportlich läuft’s jetzt. Headcoach Radomir Mijanovic und Co. zogen die richtigen Schlüsse, schickten Aristide Boya heim. Viele hätten am zweitbesten Rebounder der Liga festgehalten. Traiskirchen traf eine mutige Entscheidung und wurde mit Ilja Gromovs belohnt. Mit Davon Clare gelang am Advent-Transfermarkt ein weiterer guter Griff. Traiskirchen arbeitete hier besser als die Konkurrenz. Das bannt einerseits den Stress im Abstiegskampf. Andererseits können die Lions im Play-off ein unangenehmer Gegner für die Spitzenteams werden.