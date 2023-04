Ein absoluter Gewinn

Als romantisch, fast kitschig beschreibt Handball-Tormann Thomas Bauer seine Rückkehr nach Bad Vöslau. Exakt 20 Jahre nachdem er als junger Wilder die Thermenhalle verließ, kehrt er als gestander Routinier zurück. Die Jags schlagen mit seiner Verpflichtung zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits waren die Tormann-Quoten seit dem Aufstieg in die HLA Meisterliga nur selten ein Brüller. Bauer verspricht sportlich – trotz seiner 37 Jahre – ein sportliches Upgrade zu sein. Andererseits holt Vöslau nicht nur einen verlorenen Sohn zurück, sondern verpflichtet einen Namen, mit dem auch jeder Handball-Interessierte in Österreich etwas anfangen kann.

Bauer ist am Parkett ein Entertainer für die Zuschauer, für die eigenen Mitspieler kann er pushen. Genau das fehlte den Jags in den vergangenen zwei eher durchwachsenen Jahren. Bauer ist in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für die Jags.