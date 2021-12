Ein kleiner Erfolg

In 15 Monaten gab es im Badener Gemeinderat den dritten Antrag zur Aufnahme von Flüchtlingen. Den Anfang machte im September vor einem Jahr SPÖ-Gemeinderätin Serafina Demaku nach dem Moria-Debakel der EU. Es folgte im Mai dieses Jahres ein Antrag der SPÖ für eine Resolution an die Bundesregierung, sich angesichts der schlimmen Zustände in griechischen Lagern an der freiwilligen Aufnahme zu beteiligen. Und jetzt wurde ein Initiativantrag einer Flüchtlingsinitiative behandelt.

Wieder zeigte sich, dass vor allem SPÖ und die Grünen für eine Flüchtlingsaufnahme eintreten. Die ÖVP tut sich trotz christlicher Ausrichtung schwer. Sie ist gegen große Unterkünfte, will aber Einzelinitiativen finanziell unterstützen. Das ist ein Weg und als kleiner Erfolg zu bewerten. Den 358 Unterstützern der Petition wird das nicht reichen. Weitere Anläufe sind daher zu erwarten.