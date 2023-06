Eine gute Investition

In der nächsten Gemeinderatssitzung in Baden steht eine wichtige Grundsatzentscheidung an. Sie betrifft das geplante Jugend-Fußballzentrum am ehemaligen ASV-Platz in Baden in der Walterstorfer Straße. Das hätte schon längst dort entstehen sollen, aber der bauliche Zustand und vor allem, dass offenbar vieles nicht legal errichtet wurde, hat alles verzögert. Um nicht dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs ausgesetzt zu sein, musste die Stadtgemeinde tätig werden. Da die Arbeiten für eine nachträgliche baubehördliche Bewilligung zu hoch waren, steht nun die Entscheidung an, den Altbau abzureißen und eine moderne Containerlösung samt Photovoltaik-Anlage zu errichten.

Die Fußballjugend hat sich eine ordentliche Lösung verdient und die steht mit dem nun vorgestellten Projekt vor der Realisierung. Ein Container-Zentrum macht auch deswegen Sinn, weil es leicht veränderbar ist, falls doch später der Plan für ein Parkdeck neben dem Fußballplatz umgesetzt wird.