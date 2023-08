Eine perfekte Werbung

Seit zwei Jahren ist Baden Teil der elf Great Spa Towns of Europe, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt worden sind. Diese Auszeichnung wird im französischen Vichy gebührend gefeiert. Jedes Jahr ist ein anderes Land an der Reihe, das gemeinsam mit Vichy den Welterbe-Geburtstag begehen darf. Voriges Wochenende war Baden zu Gast und durfte sich in Vichy präsentieren.

Ich nahm mit den Singenden Weinhauern auf eigene Kosten an dem Frankreichbesuch teil und durfte miterleben, wie die französische Bevölkerung positiv auf das Badener Kulturprogramm reagiert hat. Für die Stadt Baden waren die Kosten bescheiden – sie hat über eine Spedition 250 Flaschen besten Badener Weines nach Vichy bringen und dort verkosten lassen. Nun wissen auch die Franzosen, dass wir ebenso einen hervorragenden Wein haben. Das war beste Werbung für Baden und Österreich. Eigentlich sollte die Österreich Werbung dafür Baden einen Scheck überweisen ...