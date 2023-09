Emotionen gehen hoch

Die Volksbefragung in Berndorf ist Geschichte und hat ein eindeutiges Ergebnis: Von den abgegebenen Stimmen waren die überwältigende Mehrheit gegen eine weitere Verbauung auf den zwei bekannten Berndorfer Grünflächen. Andererseits haben „nur“ knapp 40 Prozent teilgenommen, 60 Prozent war das Thema offenbar nicht wichtig genug. Das ist aber Demokratie und das Ergebnis sollte von der Politik folglich ernst genommen werden. Einfach weitermachen wie bisher wird noch mehr Widerstand erzeugen.

Auch in Leobersdorf brodelt es. Konkret zwar nur in einem kleinen Bereich der Gemeinde, aber dafür umso heftiger. Die Lkw-Belastung durch eine Baustelle, auf der Erde angeschüttet wird, um das Areal für Wohnbauprojekte hochwasserfrei zu machen, ist enorm. Der Staub und Lärm seit März hat die Anrainer auf die Straße gerufen. Ihre Blockade war nicht angemeldet, aber nur so haben Politik und Behörde die Verzweiflung gesehen und können nun reagieren.